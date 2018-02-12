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США уверены в невозможности «вбить клин» между Вашингтоном и Сеулом

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Фото: Global Look Press/Shealah Craighead
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Возможное потепление отношений между КНДР и Южной Кореей не приведет к разногласиям Сеула и Вашингтона. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Министр обороны США также отметил, что пока рано говорить об использовании Олимпийских игр для уменьшения напряженности на Корейском полуострове, добавив, что перед Играми Пхеньян провел военный парад.

«Я не знаю, является ли это сигналом. Время выбрано странно, в действительности, он [лидер КНДР Ким Чен Ын] пытается продемонстрировать, что имеет место потепление, стране, которую неоднократно обвинял в том, что она является марионеткой США», –– цитирует Associated Press Мэттиса.

Глава Пентагона также рассказал, что встреча в январе с главой минобороны Южной Кореи продемонстрировала ему, что «вбить клин» между Вашингтоном и Сеулом Северная Корея не сможет.

«На политическом уровне в Сеуле никакой клин между нами Северной Кореей вбит быть не может», –– сказал Мэттис.

Ситуация на Корейском полуострове значительно обострилась с ноября 2017 года из-за ракетных и ядерных испытаний КНДР. В ответ на запуски Южная Корея и США провели несколько военных учений, которые Пхеньян расценил как угрозу и акт агрессии.

Однако в начале 2018 года в отношениях между Сеулом и Пхеньяном наметилось потепление. Стороны провели первые за три года переговоры и договорились об участии КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. На Игры прибыла высокопоставленная делегация из Северной Кореи, в которую вошла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

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