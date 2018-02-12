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США выразили соболезнования России в связи с крушением Ан-148

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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США выражают соболезнования родным и близким погибших при крушении пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Соединенные Штаты глубоко опечалены трагической гибелью тех, кто летел рейсом 703 «Саратовских авиалиний». Мы выражаем соболезнования семьям погибших и россиянам», –– цитирует ТАСС Сандерс.

Ранее слова поддержки и соболезнования России направили лидеры Израиля, Белоруссии, Египта, Словакии, Бельгии, Финляндии и многие другие.

К ним присоединился и глава МИД Украины Павел Климкин.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс Москва–Орск, с 65 пассажирами и шестью членами экипажа на борту потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Лайнер пропал с радаров через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово в 14:24 мск.

Находившиеся на борту люди погибли.

Ранее портал iz.ru опубликовал запись переговоров авиадиспетчеров, которые пытались связаться с экипажем, и видео момента крушения Ан-148.

Эксперты предполагают, что самолет мог развалиться в небе.

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