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Авиакатастрофа самолета в Калифорнии унесла жизни четырех человек

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alex Milan Tracy
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Авиакатастрофа небольшого частного самолета в Калифорнии унесла жизни четырех человек.

Информацию об этом распространила служба пожарной охраны округа Лос-Анджелес в своем микроблоге.

Самолет упал в 70 км к северу от города Лос-Анджелеса, сообщает ТАСС.

Сотрудники Федерального авиационного управления США проведут разбирательство в связи с инцидентом.

31 января два человека стали жертвами крушения учебного легкомоторного самолета марки Cessna в итальянской провинции Верона. Самолет упал в лес, а после падения загорелся.

Самолетом управлял 61-летний Лино Лаварини в сопровождении инструктора — бывшего пилота Alitalia, 69-летнего Просперо Антонини.

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