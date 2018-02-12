Авиакатастрофа самолета в Калифорнии унесла жизни четырех человек
Авиакатастрофа небольшого частного самолета в Калифорнии унесла жизни четырех человек.
Информацию об этом распространила служба пожарной охраны округа Лос-Анджелес в своем микроблоге.
Самолет упал в 70 км к северу от города Лос-Анджелеса, сообщает ТАСС.
Сотрудники Федерального авиационного управления США проведут разбирательство в связи с инцидентом.
31 января два человека стали жертвами крушения учебного легкомоторного самолета марки Cessna в итальянской провинции Верона. Самолет упал в лес, а после падения загорелся.
Самолетом управлял 61-летний Лино Лаварини в сопровождении инструктора — бывшего пилота Alitalia, 69-летнего Просперо Антонини.