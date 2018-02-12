Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри живет на пособие по безработице

Британский экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что живет на пособие по безработице.

«Если честно, у меня нет денег. На моих счетах ноль, я живу на пособие по безработице», — цитирует Фьюри Daily Record.

Спортсмен отметил, что ничего не зарабатывает на боксе.

«Это абсолютная правда! Я не зарабатываю на боксе. Половину от гонораров я плачу своей команде, а вторую — перевожу на благотворительность», — сказал Фьюри.

Фьюри был признан мировым чемпионом по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

10 февраля портал iz.ru сообщил, что непобежденный чемпион мира по боксу Флойд Мэйуэзер согласился провести бой против ирландского чемпиона UFC Конора Макгрегора по правилам смешанных единоборств (ММА). Ранее бойцы уже встречались в поединке по правилам бокса. Тогда американец Мэйуэзер победил ирландца техническим нокаутом.