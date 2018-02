МИД Израиля выразил соболезнования родственникам жертв крушения Ан-148

Министерство иностранных дел Израиля выразило соболезнования родственникам и друзьям погибших при крушении самолета Ан-148, произошедшем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.

«Наши мысли с жертвами авиакатастрофы, которая произошла сегодня под Москвой. Выражаем наши искренние соболезнования семьям и друзьям погибших», — сказано в Twitter-аккаунте ведомства.

Our thoughts are with the victims of today’s plane crash near #Moscow. We send our sincere condolences to their families and friends. https://t.co/wNgjryDISj