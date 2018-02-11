МИД Израиля выразил соболезнования родственникам жертв крушения Ан-148

Министерство иностранных дел Израиля выразило соболезнования родственникам и друзьям погибших при крушении самолета Ан-148, произошедшем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.

«Наши мысли с жертвами авиакатастрофы, которая произошла сегодня под Москвой. Выражаем наши искренние соболезнования семьям и друзьям погибших», — сказано в Twitter-аккаунте ведомства.

Our thoughts are with the victims of today’s plane crash near #Moscow. We send our sincere condolences to their families and friends. https://t.co/wNgjryDISj — Israel Foreign Min. (@IsraelMFA) 11 февраля 2018 г.

11 февраля пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья при выполнении рейса в Орск. На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей. По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе. Эксперты отметили, что следов взрывчатки на обломках не обнаружено. Самолет был исправен, осмотревшие его техники также находились на борту Ан-148.