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МИД Израиля выразил соболезнования родственникам жертв крушения Ан-148

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Министерство иностранных дел Израиля выразило соболезнования родственникам и друзьям погибших при крушении самолета Ан-148, произошедшем 11 февраля в Раменском районе Подмосковья.

«Наши мысли с жертвами авиакатастрофы, которая произошла сегодня под Москвой. Выражаем наши искренние соболезнования семьям и друзьям погибших», — сказано в Twitter-аккаунте ведомства.

11 февраля пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья при выполнении рейса в Орск. На борту находился 71 человек, все погибли, в том числе трое детей. По одной из версий, лайнер мог развалиться в воздухе. Эксперты отметили, что следов взрывчатки на обломках не обнаружено. Самолет был исправен, осмотревшие его техники также находились на борту Ан-148.

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