Более 220 нелегалов пытались пробраться из Мексики в США

На территории мексиканского штата Тамаулипас перехвачена группа из 228 иностранцев, пытавшихся нелегально попасть в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету.

В группу входили 128 граждан Гватемалы, 86 граждан Гондураса, 11 человек из Сальвадора и трое из Никарагуа. Сейчас ими занимается миграционная служба. Все они пытались пробраться на территорию США с помощью группировки, занимавшейся нелегальной перевозкой людей. Если они не смогут документально подтвердить право на пребывание в стране, то их ждет депортация на родину.

Выйти на след банды удалось благодаря анонимному звонку. На данный момент задержаны шестеро предполагаемых участников группировки, в скором времени им предъявят обвинения.

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен построить стену на границе с Мексикой. По словам главы аппарата Белого дома Джона Келли, возведение стены обойдется Вашингтону в $20 млрд. В январе из-за разногласий по вопросам иммиграции Трамп отказался подписывать законопроект о миграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование строительства стены.