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Минимальная розничная цена на водку в РФ в 2018 году не вырастет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Повышения минимальной розничной цены на водку в России в 2018 году не будет.

Информацию об этом распространил вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин.

«Пока мы не планируем повышать минимальную розничную цену, по этому году у нас не стоит такой задачи», — цитирует его ТАСС.

При этом в правительстве рассматриваются разные варианты регулирования цены на водку, такие как привязка к инфляции или к уровню доходов россиян.

Минимальная цена за 0,5 л водки составляет 205 рублей, за 0,5 л коньяка — 371 рубль.

23 января портал iz.ru рассказал, что розничные продажи практически всей алкогольной продукции снизились в России в 2017 году. В частности, водки было продано 67,5 млн декалитров (дал), что на 16,6% меньше, чем годом ранее.

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