Прямой эфир

Школьные каникулы станут «плавающими» в России

0
Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вице-премьер правительства России Александр Хлопонин заявил, что власти прорабатывают идею проведения эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации среди населения катания на горных лыжах на курортах Северного Кавказа.

В пример он привел Европу, сообщает «Российская газета».

«Как происходит в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы», — отметил Хлопонин. Он продолжил, что это «популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми».

«У нас пока нет такой гибкой системы, всё зависит от погоды и наличия снега, нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — продолжил он. Хлопонин добавил, что окончательного решения по данному вопросу нет, но подобная практика есть во всем мире.

«Надо изучать передовой международный опыт», — заключил он.

Портал iz.ru сообщал, что МЧС призывает помнить о безопасности во время зимних забав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Соревнования по горнолыжному спорту на Олимпиаде перенесены
На территории «новой Москвы» появится большой горнолыжный склон

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017