Школьные каникулы станут «плавающими» в России

Вице-премьер правительства России Александр Хлопонин заявил, что власти прорабатывают идею проведения эксперимента по переносу школьных каникул для популяризации среди населения катания на горных лыжах на курортах Северного Кавказа.

В пример он привел Европу, сообщает «Российская газета».

«Как происходит в Европе? Нет, к примеру, снега в январе в Альпах. Государства переносят детские каникулы», — отметил Хлопонин. Он продолжил, что это «популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми».

«У нас пока нет такой гибкой системы, всё зависит от погоды и наличия снега, нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — продолжил он. Хлопонин добавил, что окончательного решения по данному вопросу нет, но подобная практика есть во всем мире.

«Надо изучать передовой международный опыт», — заключил он.

Портал iz.ru сообщал, что МЧС призывает помнить о безопасности во время зимних забав.