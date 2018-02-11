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Росавиация не фиксировала нарушений безопасности у «Саратовских авиалиний»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Нарушений обеспечения безопасности полетов у авиакомпании «Саратовские авиалинии» в последнее время не регистрировалось, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«В последнее время проблем с обеспечением безопасности полетов у авиакомпании не было», — цитирует его ТАСС.

При этом руководитель Федерального агентства воздушного транспорта отметил, что бывший гендиректор перевозчика был уволен после того, как провез своего родственника в кабине экипажа самолета.

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» при выполнении рейса в Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе трое детей.

Ранее портал iz.ru писал, что у технических специалистов при проведении осмотра воздушного судна 10 февраля не возникло подозрений касательно его исправности.

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