Росавиация не фиксировала нарушений безопасности у «Саратовских авиалиний»

Нарушений обеспечения безопасности полетов у авиакомпании «Саратовские авиалинии» в последнее время не регистрировалось, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«В последнее время проблем с обеспечением безопасности полетов у авиакомпании не было», — цитирует его ТАСС.

При этом руководитель Федерального агентства воздушного транспорта отметил, что бывший гендиректор перевозчика был уволен после того, как провез своего родственника в кабине экипажа самолета.

Пассажирский лайнер Ан-148 «Саратовских авиалиний» при выполнении рейса в Орск потерпел крушение в Раменском районе Московской области. В авиакатастрофе погиб 71 человек, в том числе трое детей.

Ранее портал iz.ru писал, что у технических специалистов при проведении осмотра воздушного судна 10 февраля не возникло подозрений касательно его исправности.