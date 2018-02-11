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Меркель хочет полностью отработать четвертый срок в должности канцлера

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Фото: REUTERS/Axel Schmidt
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Ангела Меркель заявила, что хочет полностью отработать четвертый срок в должности федерального канцлера.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал ZDF. Меркель отметила, что относится к людям, выполняющим свои обещания.

«Я отношусь к таким людям, которые выполняют обещания», — заявила политик. Она добавила, что собирается параллельно продолжать работать в должности главы своей партии — «Христианско-демократического союза» (ХДС).

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что договор об образовании коалиционного правительства обеспечит стабильную работу кабмина.

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