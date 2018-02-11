Глава МВД Колокольцев прибыл на место крушения Ан-148

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Владимир Колокольцев прибыл на место падения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев находится на месте крушения самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области», — цитирует ее «РИА Новости».

Крушение самолета произошло днем в воскресенье, 11 февраля. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. На данный момент известно, что самолет рухнул на четвертой минуте полета.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину создать специальную комиссию для расследования авиакатастрофы. В связи с произошедшим глава государства отменил рабочий визит в Сочи и перенес встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Москву.