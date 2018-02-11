Активисты привезли «столб позора» к имению Порошенко под Киевом

Активисты приехали к резиденции президента Украины Петра Порошенко в населенном пункте Козино в Киевской области, чтобы выразить ему свое недоверие и установить столб позора. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

В акции участвуют члены общественных организаций «Автомайдан», «Движение освобождения», позже к ним присоединилась партия «Движение новых сил» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и простые люди.

«Выразить недоверие и сказать, что Петр Порошенко — это не наш президент. Каждый день президент делает что-то, что раздражает народ... Мы привезли сюда столб позора, чтобы установить его и написать что к чему. Но пока мы здесь стояли, этот столб украли», — рассказала общественный деятель и блогер Елизавета Богуцкая.

Она пояснила, что теперь такие акции станут постоянными: активисты будут наведываться не только к главе государства, но к другим высокопоставленным чиновникам.

По словам блогера, к имению Порошенко активисты приехали на 16 машинах, однако президентской охраны было в десятки раз больше.

Ранее портал iz.ru публиковал видео о том, как украинцы не простили Порошенко роскошный отдых на Мальдивах. Акцию протеста провели прямо у здания администрации.