Делегация КНДР покинула Республику Корея

Делегация высокопоставленных чиновников из КНДР покинула Республику Корея.

В состав делегации, в частности, входили формальный глава Северной Кореи Ким Ён Нам и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына. Провожал делегацию из сеульского аэропорта Инчхон министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мен Гюн, сообщает телеканал «Звезда».

Всего в состав делегации входили 22 человека, они прибыли 9 февраля на мероприятия по случаю открытия Олимпиады в Пхенчхане.

Ранее стало известно, что СМИ сообщили о встрече премьера Южной Кореи с делегацией КНДР.