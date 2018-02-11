Трамп намерен превратить МКС в «коммерческое предприятие»

Администрация Дональда Трампа намерена превратить Международную космическую станцию (МКС) в «частное предприятие на коммерческой основе».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Washington post.

Администрация Белого дома не намерена отказываться от орбитальной станции, но планирует вывести ее из государственного в частный сектор.

«НАСА будет расширять международные и коммерческие партнерства в течение следующих семи лет, с тем чтобы обеспечить непрерывный доступ людей и их присутствие на низкой околоземной орбите», — говорится в документе, попавшем в распоряжение издания. Сейчас НАСА изучает вопрос о продлении срока службы МКС до 2028 года.

Ранее сообщалось, что первый космический турнир по бадминтону в невесомости прошел на МКС.