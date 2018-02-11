СК завел дело после массового отравления школьников в Татарстане

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления детей в столовой школы населенного пункта Казанбаш в Татарстане, сообщается на сайте СКР.

Речь идет о 36 учениках 1–9 классов и двоих взрослых. Все они поступили в клиническую инфекционную больницу в Казани 10–11 февраля с диагнозом «острая кишечная инфекция». Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В организации, которая поставляла продукты питания для столовой, проведены обыски. В ходе осмотра на территории школы также обнаружили следы попытки уничтожения просроченной продукции.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сенаторы предложили Роспотребнадзору пополнить витаминами питание в учебных учреждениях. По мнению экспертов, функциональные продукты обойдутся региональным бюджетам на 30% дороже, зато дети будут меньше болеть.