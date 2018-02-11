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На борту Ан-148 были жители Оренбуржья, Норильска, Москвы и Петербурга

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Фото: ТАСС
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Среди погибших пассажиров самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» были жители Оренбуржья, Норильска, Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные привел представитель правительства Оренбургской области.

«По предварительным данным, в числе погибших 25 жителей Орска, шесть жителей Новотроицка, двое жителей Гая, восемь человек из Москвы, один житель Норильска и двое из Санкт-Петербурга», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, в момент крушения на борту воздушного судна находились трое иностранных граждан.

При падении самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области погиб 71 человек, в том числе трое детей. В связи с трагедией 12 февраля в Оренбургской области объявлено днем траура.

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