На борту Ан-148 были жители Оренбуржья, Норильска, Москвы и Петербурга

Среди погибших пассажиров самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» были жители Оренбуржья, Норильска, Москвы и Санкт-Петербурга. Такие данные привел представитель правительства Оренбургской области.

«По предварительным данным, в числе погибших 25 жителей Орска, шесть жителей Новотроицка, двое жителей Гая, восемь человек из Москвы, один житель Норильска и двое из Санкт-Петербурга», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, в момент крушения на борту воздушного судна находились трое иностранных граждан.

При падении самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области погиб 71 человек, в том числе трое детей. В связи с трагедией 12 февраля в Оренбургской области объявлено днем траура.