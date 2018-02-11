Глава МИД Бельгии соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой
Министр иностранных дел Бельгии выразил соболезнование из-за гибели большого числа людей в авиакатастрофе с пассажирским самолетом Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем микроблоге в Twitter.
«Мы выражаем соболезнования семьям и близким жертв авиакатастрофы близ Москвы, а также властям России», — сообщил министр.
Трагедия произошла днем 11 февраля. Самолет «Саратовских авиалиний», выполняя рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Никто из них не выжил.
Большинство пассажиров лайнера были жителями Оренбургской области. 12 февраля в регионе объявлено днем траура.