Глава МИД Бельгии соболезнует семьям погибших в авиакатастрофе под Москвой

Министр иностранных дел Бельгии выразил соболезнование из-за гибели большого числа людей в авиакатастрофе с пассажирским самолетом Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье. Об этом глава внешнеполитического ведомства написал в своем микроблоге в Twitter.

«Мы выражаем соболезнования семьям и близким жертв авиакатастрофы близ Москвы, а также властям России», — сообщил министр.

we express our condolences to the families and friends of the victims of the plane crash near #Moscow and to the Russian authorities @mfa_russia — didier reynders (@dreynders) February 11, 2018

Трагедия произошла днем 11 февраля. Самолет «Саратовских авиалиний», выполняя рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение через четыре минуты после вылета из аэропорта Домодедово. На его борту находился 71 человек, в том числе трое детей. Никто из них не выжил.

Большинство пассажиров лайнера были жителями Оренбургской области. 12 февраля в регионе объявлено днем траура.