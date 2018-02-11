Израильский F-16 сбили сирийской ракетой класса «земля–воздух»

Итоги предварительного расследования обстоятельств падения истребителя F-16 ВВС Израиля показали, что самолет был сбит сирийской ракетой класса «земля–воздух».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса.

«В соответствии с результатами предварительного расследования F-16 был поражен ракетой класса земля–воздух», — приводит агентство его слова. Ранее израильские военные не объявляли о причине крушения самолета. Сообщалось, что пилотам удалось катапультироваться из-за вероятного «огня ПВО».

Самолет ВВС Израиля сбили после атаки на военные объекты, расположенные в Сирии, он упал в районе Голанских высот.