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Израильский F-16 сбили сирийской ракетой класса «земля–воздух»

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Итоги предварительного расследования обстоятельств падения истребителя F-16 ВВС Израиля показали, что самолет был сбит сирийской ракетой класса «земля–воздух».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса.

«В соответствии с результатами предварительного расследования F-16 был поражен ракетой класса земля–воздух», — приводит агентство его слова. Ранее израильские военные не объявляли о причине крушения самолета. Сообщалось, что пилотам удалось катапультироваться из-за вероятного «огня ПВО».

Самолет ВВС Израиля сбили после атаки на военные объекты, расположенные в Сирии, он упал в районе Голанских высот.

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