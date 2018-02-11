Режим ЧС введен в Московской области в связи с падением Ан-148

В Подмосковье ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с падением самолета Ан-148. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на региональный глав МЧС России.

«Введен режим чрезвычайной ситуации», — сказали в ведомстве.

12 февраля в Оренбурге был объявлен днем траура по погибшим. На борту рухнувшего самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди погибших есть дети.

Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, крушение самолета произошло на четвертой минуте полета.

Портал iz.ru ведет видеотрансляцию с места событий.