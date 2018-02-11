Медики оценили состояние отравившихся школьников в Татарстане

Состояние учеников школы населенного пункта Казанбаш в Татарстане, попавших в больницу с пищевым отравлением, оценивается как средней степени тяжести. Об этом рассказал глава минздрава республики Адель Вафин.

Речь идет о 30 школьниках, одном учителе и девушке, которая контактировала со своей сестрой, учащейся в этой школе. Все пострадавшие находятся в клинической инфекционной больнице в Казани.

«Состояние всех пациентов оценивается как стабильное средней тяжести с улучшением на фоне проводимого лечения», — приводит его слова ТАСС.

У отравившихся также отобрали клинический материал для этиологической расшифровки групповой заболеваемости.

Сейчас учебное заведение закрыто на четыре дня в связи с каникулами. В школе работает Роспотребнадзор и расследуют причины возникновения инфекции.

Инцидентом также заинтересовалась прокуратура Татарстана.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сенаторы предложили Роспотребнадзору пополнить витаминами питание в детсадах и школах. По оценкам экспертов, функциональные продукты будут обходиться региональным бюджетам на 30% дороже, зато дети будут меньше болеть.