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Медики оценили состояние отравившихся школьников в Татарстане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Состояние учеников школы населенного пункта Казанбаш в Татарстане, попавших в больницу с пищевым отравлением, оценивается как средней степени тяжести. Об этом рассказал глава минздрава республики Адель Вафин. 

Речь идет о 30 школьниках, одном учителе и девушке, которая контактировала со своей сестрой, учащейся в этой школе. Все пострадавшие находятся в клинической инфекционной больнице в Казани.

«Состояние всех пациентов оценивается как стабильное средней тяжести с улучшением на фоне проводимого лечения», — приводит его слова ТАСС.

У отравившихся также отобрали клинический материал для этиологической расшифровки групповой заболеваемости.

Сейчас учебное заведение закрыто на четыре дня в связи с каникулами. В школе работает Роспотребнадзор и расследуют причины возникновения инфекции.

Инцидентом также заинтересовалась прокуратура Татарстана.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сенаторы предложили Роспотребнадзору пополнить витаминами питание в детсадах и школах. По оценкам экспертов, функциональные продукты будут обходиться региональным бюджетам на 30% дороже, зато дети будут меньше болеть.

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