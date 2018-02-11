Свыше 70 жителей Турции госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

В турецкой провинции Акчаабат 73 человека попали в больницу с подозрением на сибирскую язву. Одна женщина скончалась в больнице, сообщает местная газета Aksam.

Все пострадавшие жалуются на усталость, изжогу и высокую температуру.

По информации издания, 10 дней назад одна из местных женщин угостила их мясом инфицированной коровы.

Вместе с тем местные власти уверяют, что «причин для беспокойства нет».

Проводится расследование, указывает RT.

Ранее портал iz.ru сообщал, что власти США снова будут финансировать создание опасных вирусов. По словам ученых, искусственное создание вирусов позволит предсказать мутации патогенных бактерий и подготовиться к ним.