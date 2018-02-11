Прямой эфир

СКР показал видео обысков в минсельхозе Забайкалья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео с обысками в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкалья после того, как накануне был задержан экс-глава ведомства Михаил Кузьминов.

Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшинова подозреваются в превышении должностных полномочий при выплате государственных субсидий местным фермерам, которые пострадали от ЧС природного характера в 2016 году, а также в препятствии предпринимательской деятельности.

По версии следователей, чиновники обманывали получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения денег. От их действий пострадали не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинен ущерб более чем на 10,5 млн рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал о задержании замглавы главка МВД по Пензенской области Наримана Алтынбаева по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017