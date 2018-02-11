СКР показал видео обысков в минсельхозе Забайкалья

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео с обысками в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Забайкалья после того, как накануне был задержан экс-глава ведомства Михаил Кузьминов.

Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшинова подозреваются в превышении должностных полномочий при выплате государственных субсидий местным фермерам, которые пострадали от ЧС природного характера в 2016 году, а также в препятствии предпринимательской деятельности.

По версии следователей, чиновники обманывали получателей субсидий и незаконно требовали от них выполнения ряда условий для выделения денег. От их действий пострадали не менее семи сельхозпроизводителей, которым причинен ущерб более чем на 10,5 млн рублей.

Ранее портал iz.ru сообщал о задержании замглавы главка МВД по Пензенской области Наримана Алтынбаева по подозрению в злоупотреблении полномочиями.