Прямой эфир
Сюжет:

Рухнувший Ан-148 не обработали противообледенительной жидкостью перед вылетом

0
Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потерпевший крушение в Подмосковье пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» не был обработан противообледенительной жидкостью, передает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, решение не проводить соответствующее техобслуживание принял командир экипажа воздушного судна.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, на борту судна находился 71 человек. Его обломки найдены близ населенного пункта Степановское в Раменском районе Московской области. Выживших обнаружить не удалось.

Портал iz.ru ведет видеотрансляцию с места событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением Ан-148
Пассажиры рухнувшего самолета Ан-148 являются жителями Оренбуржья

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017