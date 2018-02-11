Рухнувший Ан-148 не обработали противообледенительной жидкостью перед вылетом

Потерпевший крушение в Подмосковье пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» не был обработан противообледенительной жидкостью, передает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, решение не проводить соответствующее техобслуживание принял командир экипажа воздушного судна.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово, на борту судна находился 71 человек. Его обломки найдены близ населенного пункта Степановское в Раменском районе Московской области. Выживших обнаружить не удалось.

Портал iz.ru ведет видеотрансляцию с места событий.