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Спасатели обнаружили «черный ящик» на месте крушения Ан-148

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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«Черный ящик» был обнаружен на месте крушения самолета «Саратовских авиалиний» Ан-148. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Найден один самописец. Место поисковых работ оцеплено», — цитирует «РИА Новости» начальника ГУМЧС по Подмосковью Сергей Полетыкин.

Ранее стало известно, что упавший самолет не был обработан противообледенительной жидкостью. Решение не проводить соответствующее техобслуживание принял командир экипажа. На борту самолета находился 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

На месте крушения ведут работы экстренные службы. Вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел» не обнаружил выживших на месте катастрофы. 

Ранее стало известно, что самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» совершил падение в Раменском районе Подмосковья. Воздушное судно направлялось из Москвы в Орск. По данным СМИ, самолет мог развалиться в воздухе. В настоящий момент Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура проводят проверку в связи с падением пассажирского самолета. 

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