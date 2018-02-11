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Разбившийся самолет Ан-148 вез мешок с письмами «Почты России»

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Фото: IZ.RU
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Потерпевший крушение самолет Ан-148 вез небольшой мешок с письмами «Почты России», сообщает ТАСС со ссылкой на почтового оператора.

Так в «Почте России» прокомментировали видеозаписи, на которых на месте падения лайнера видны конверты. Вес мешка с почтовой корреспонденцией составлял 20 кг.

Самолет «Саратовских авиалиний» рухнул вблизи деревни Аргуново в Подмосковье. Его обломки нашли на поле в Раменском районе.

Лайнер выполнял рейс Москва–Орск. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, имена которых опубликовал портал iz.ru. По предварительным данным, никто их них не выжил. 

Сейчас с места крушения Ан-148 ведет репортаж корреспондент «Известий».

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