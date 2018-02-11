Корреспондент iz.ru находится на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Корреспондент портала iz.ru Александр Самохвалов находится на месте крушения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Воздушное судно выполняло рейс Москва–Орск. На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

По факту крушения судна возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают экстренные службы и следственная группа СКР.