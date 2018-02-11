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Следствие изучает все возможные версии причин крушения Ан-148

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Фото: IZ.RU
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Следствие изучает все возможные версии причин крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщила представитель СК России Светлана Петренко.

Она сообщила, что СК выяснит, как обеспечивалась безопасность со стороны авиакомпании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал рухнувший самолет.

Пассажирский самолет пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья.

На борту рухнувшего самолета находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Борт выполнял рейс Москвы–Орск. По факту крушения судна возбуждено уголовное дело.

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