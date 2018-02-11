Бастрыкин выехал на место крушения Ан-148 в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выехал к месту падения самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее по поручению Бастрыкина расследование уголовного дела было передано в производство Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ создать спецкомиссию для расследования авиакатастрофы в Подмосковье.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.