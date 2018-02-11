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В Саратове создан оперативный штаб по катастрофе Ан-148

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Фото: Depositphotos
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Для выяснения причин крушения пассажирского самолета Ан-148 и оказания помощи в связи с ЧП в Саратове создан оперативный штаб.

В него, по данным ТАСС, войдут представители властей региона, ГУ МЧС и компании «Саратовские авиалинии». Поручение создать оперативный штаб дал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Власти готовы оказать всю необходимую помощь в связи с катастрофой самолета.

Самолет Ан-148 вылетел из Домодедово днем в воскресенье и пропал с радаров спустя несколько минут после взлета. Он потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. В Сети появились первые фотографии с места крушения самолета.

 

По предварительным данным, на борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Источник сообщил об отсутствии выживших при крушении самолета в Подмосковье.

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