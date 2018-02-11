Расследовать крушение Ан-148 будет центральный аппарат СК

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту крушения самолета Ан-148 в Подмосковье в центральный аппарат. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«К настоящему времени сформирована и направлена на место следственная группа, в которую вошли следователи и криминалисты ММСУТ СК России, а также криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие опыт расследования авиакатастроф», — сказала Петренко.

В настоящее время рассматриваются различные версии крушения самолета Ан-148, в том числе погодные условия и человеческий фактор. На месте ЧП работают силы Росавиации и МЧС, а также следственная группа СКР.

По факту крушения судна возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку компании «Саратовские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Воздушное судно, выполнявшее рейс Москва–Орск, потерпело крушение в Раменском районе Московской области.

По данным МЧС, разлет обломков Ан-128 составляет около 1 км. К настоящему моменту обнаружены два фрагмента тел погибших.