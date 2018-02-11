Рухнувший самолет Ан-148 застрахован компанией «АльфаСтрахование»

Потерпевший крушение в Подмосковье самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 был застрахован в компании «АльфаСтрахование».

Как передает «Интерфакс», ответственность перевозчика перед пассажирами была застрахована договором обязательного страхования. По закону лимит выплат в случае ущерба здоровью пассажиров составляет 2 млн рублей, такие же выплаты предполагаются в случае смерти клиентов компании.

Самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148 потерпел крушение в Раменском районе Московской области. Сотрудники МЧС обнаружили обломки воздушного судна и фрагменты тел. Предварительно, на борту лайнера находились 65 пассажиров и 7 членов экипажа.

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