Прокуратура начала проверку в связи с падением самолета Ан-148

Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний».

Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб», — заявили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, на борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в поле в Раменском районе.