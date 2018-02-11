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Прокуратура начала проверку в связи с падением самолета Ан-148

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Фото: Depositphotos
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Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний».

Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб», — заявили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, на борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в поле в Раменском районе.

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