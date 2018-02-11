Пожар в крупном ангаре в Петербурге ликвидирован

Пожар в крупном ангаре, загоревшемся днем в воскресенье, 11 февраля, в Петербурга, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, в одноэтажном ремонтируемом здании горел мусор на общей площади 200 кв. м. Информации о пострадавших пока нет.

Портал iz.ru писал о том, что пожар возник в крупных складских помещениях на Кушелевской дороге в Петербурге в полдень в воскресенье, 11 февраля. На месте ЧП работает лаборатория для забора проб воздуха.