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26 машин и автобус столкнулись на трассе в Южной Корее

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Фото: REUTERS/Yonhap
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Массовое ДТП произошло в Южной Корее, авария произошла на заснеженной трассе. По данным РЕН ТВ, столкнулись 26 легковых автомобилей и туристический автобус.

Предварительно пострадали 13 человек. По факту аварии проводится расследование.

Ранее в воскресенье портал iz.ru сообщил о массовом ДТП на девятой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате столкновения двух автомобилей на Щелковском шоссе погибли три человека, еще трое пострадали.

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