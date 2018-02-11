26 машин и автобус столкнулись на трассе в Южной Корее

Массовое ДТП произошло в Южной Корее, авария произошла на заснеженной трассе. По данным РЕН ТВ, столкнулись 26 легковых автомобилей и туристический автобус.

Предварительно пострадали 13 человек. По факту аварии проводится расследование.

Ранее в воскресенье портал iz.ru сообщил о массовом ДТП на девятой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате столкновения двух автомобилей на Щелковском шоссе погибли три человека, еще трое пострадали.