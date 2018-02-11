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Путин встретится с Инфантино и Аббасом 12 февраля в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин встретится с президентом Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Джанни Инфантино и проведет переговоры президентом государства Палестина Махмудом Аббасом 12 февраля в Сочи, сообщает Кремль.

«12 февраля состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом, который посетит Россию с рабочим визитом. Планируется обменяться мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент РФ встретится в Сочи с финалистами конкурса «Лидеры России».

Ранее состоялось награждение 103 победителей конкурса «Лидеры России». Конкурс проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС среди специалистов, имеющих опыт управленческой работы.

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