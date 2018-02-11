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Китай и США будут вместе работать для урегулирования ситуации с КНДР

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Фото: Global Look Press/Yin Gang
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Китай готов вместе с США работать над урегулированием проблемы по денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом заявил в воскресенье, 11 февраля, официальный представитель МИД КНР Лу Кан по итогам визита члена Госсовета КНР Ян Цзечи в США 8-9 февраля, где состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

По данным «РИА Новости», в ходе переговоров представитель КНР и руководители США «обменялись мнениями по вопросу ядерной проблемы Корейского полуострова».

«Ян Цзечи подчеркнул, что Китай придерживается позиции о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова, сохранению там мира и стабильности, Пекин также выступает за урегулирование проблемы путем диалога и консультаций», — заявил Лу Кан.

«Китай готов на основе взаимоуважения и взаимного доверия работать с США над усилением координации и коммуникации для совместного продвижения урегулирования проблемы Корейского полуострова надлежащим образом», — заявил Ян Цзечи по итогам переговоров в Вашингтоне.

Накануне стало известно, что вице-президент США Пенс и делегация КНДР отказались от предложения Сеула организовать их встречу. Майкл Пенс заявил, что позиции США и Южной Кореи по отношению к КНДР не расходятся: обе страны настроены наращивать давление на Пхеньян.

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