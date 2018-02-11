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Все три российские фристайлистки вышли в финал могула ОИ-2018

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Все три российские фристайлистки — Екатерина Столярова, Регина Рахимова и Марика Пертахия — вышли в финал олимпийского турнира в могуле по результатам второй квалификации.

Столярова улучшила свой результат, показанный в первой квалификации, набрав 73,40 балла. Она заняла второе место во второй квалификации. Рахимова с 72,82 баллами занимает четвертую строчку. Из-за падения во время спуска Пертахия опустилась на седьмую позицию. Однако она прошла в финал благодаря оценке, полученной во время первой квалификации.

Финал соревнований в женском могуле пройдут вечером в воскресенье, 11 февраля.

Портал iz.ru писал о том, что в воскресенье, 11 февраля, российскому шорт-трекисту Семену Елистратову вручили бронзовую медаль по результатам соревнования на дистанции 1,5 км.

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