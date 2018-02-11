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Сенатор рассказал о важности сотрудничества ВС РФ и Израиля в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудничество военных России и Израиля, обмен информацией позволит более эффективно бороться с терроризмом в Сирии. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

«Начало этому уже положено, существует обмен информацией, этим нужно дорожить. Такое сотрудничество позволит более эффективно бороться с терроризмом в Сирии», — приводит слова Джабарова «РИА Новости».

По мнению сенатора, сотрудничество двух стран в военной сфере, в борьбе с террором очень важно, «чтобы обе стороны избегали прямых столкновений и их возможного перерастания в какие-то конфликты».

Ранее пресс-служба премьер-министра Израиля сообщила, что в ходе переговоров Биньямин Нетаньяху и Владимир Путин договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.

Портал iz.ru писал о заявлении президента РФ Владимира Путина о необходимости воздерживаться от шагов, которые могут спровоцировать конфликт на границе Сирии и Израиля.

Вылетевший с территории Сирии иранский беспилотник 10 февраля был сбит над Израилем, что спровоцировало израильскую Армию обороны на ответную атаку по 12 военным объектам Ирана в Сирии.

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