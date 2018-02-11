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Президент Судана сменил главу разведки

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Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
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Президент Судана Омар Аль-Башир назначил нового главу разведки. Салах Абдалла Мохамед Салех заменил Мохаммеда Атта на посту главы национальной службы разведки и безопасности. Ведомство активно принимало участи в подавлении антиправительственных демонстраций в январе.

Протесты и столкновения с силами безопасности начались после введения властями Судана жестких экономических мер в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, отмечает ТАСС.

7 января один человек погиб, еще трое были ранены в результате разгона демонстраций в городе Эль-Генейна в суданской провинции Западный Дарфур.

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