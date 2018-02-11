Пять человек погибли при падении автобуса в ущелье в Пакистане
Пассажирский автобус, следовавший из Кветта в Карачи, рухнул в ущелье в пакистанской провинции Белуджистан. В результате погибли пять человек и не менее 15 получили ранения.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, автобус не справился с управлением на одном из сложных участков маршрута. Причиной тому могла послужить скользкая после дождя дорога.
Пострадавшие госпитализированы.
Власти ведут расследование случившегося.
В апреле портал iz.ru сообщал, что при падении автобуса в ущелье в Пакистане погибли 11 человек.