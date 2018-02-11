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Пять человек погибли при падении автобуса в ущелье в Пакистане

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Фото: Global Look Press/Irfan
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Пассажирский автобус, следовавший из Кветта в Карачи, рухнул в ущелье в пакистанской провинции Белуджистан. В результате погибли пять человек и не менее 15 получили ранения.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, автобус не справился с управлением на одном из сложных участков маршрута. Причиной тому могла послужить скользкая после дождя дорога.

Пострадавшие госпитализированы.

Власти ведут расследование случившегося.

В апреле портал iz.ru сообщал, что при падении автобуса в ущелье в Пакистане погибли 11 человек.

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