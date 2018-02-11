Прямой эфир

На северо-востоке Петербурга начался пожар в крупном ангаре

0
Фото: 78
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В крупных складских помещениях на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В 12:14 заявка поступила, в 12:22 прибыли пожарные службы. Горит ангар размерами 80 на 15 м, общая площадь возгорания — 200 кв. м», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействованы 24 пожарных и 5 единиц спецтехники, сообщает телеканал «78». Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что на юге Москвы произошел пожар в пятиэтажном жилом здании. Из горящей квартиры были спасены пять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Двое детей погибли при пожаре в Астрахани
В Москве произошел пожар у торгового комплекса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017