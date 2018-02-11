На северо-востоке Петербурга начался пожар в крупном ангаре

В крупных складских помещениях на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«В 12:14 заявка поступила, в 12:22 прибыли пожарные службы. Горит ангар размерами 80 на 15 м, общая площадь возгорания — 200 кв. м», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания задействованы 24 пожарных и 5 единиц спецтехники, сообщает телеканал «78». Причины возгорания на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что на юге Москвы произошел пожар в пятиэтажном жилом здании. Из горящей квартиры были спасены пять человек.