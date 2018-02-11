Фигуристка Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу‍

Российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу у женщин в командных соревнованиях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Ее победа заметно увеличила шансы сборной на золото в этом виде программы.

Спортсменка набрала 81,06 балла, установив новый мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежало также ей — россиянка получила 80,85 балла на командном чемпионате мира в Токио.

Кроме того, 10 февраля российские спортсмены Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в коротком танце, а Наталья Забияко и Александр Энберт повторили этот результат в соревнованиях пар. После пяти видов Россия идет на втором месте, уступая канадцам только шесть баллов, уточняет «Газета.ру».

Ранее 11 февраля сообщалось, что жителям КНДР не сообщили о разгромном поражении объединенной женской команды Кореи от сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 8:0 в пользу швейцарских хоккеисток.