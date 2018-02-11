Прямой эфир
Сюжет:

Фигуристка Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу‍

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка Евгения Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу у женщин в командных соревнованиях на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Ее победа заметно увеличила шансы сборной на золото в этом виде программы.

Спортсменка набрала 81,06 балла, установив новый мировой рекорд. Прежнее достижение принадлежало также ей — россиянка получила 80,85 балла на командном чемпионате мира в Токио.

Кроме того, 10 февраля российские спортсмены Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали третьими в коротком танце, а Наталья Забияко и Александр Энберт повторили этот результат в соревнованиях пар. После пяти видов Россия идет на втором месте, уступая канадцам только шесть баллов, уточняет «Газета.ру».

Ранее 11 февраля сообщалось, что жителям КНДР не сообщили о разгромном поражении объединенной женской команды Кореи от сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 8:0 в пользу швейцарских хоккеисток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российский лыжник проиграл норвежцам и стал четвертым на Олимпиаде
МОК проанализирует высказывания россиян в Пхенчхане в конце Олимпиады

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017