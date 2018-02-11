Спасатели предупредили жителей Камчатки о штормовом ветре

Снежная буря надвигается на Камчатский край, об этом жителей региона предупредили спасатели. При прохождении циклона скорость ветра ожидается до 30 м/с, сообщило главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Спасатели предупредили, что в Петропавловске-Камчатском, местами Елизовском, Мильковском районах ожидается снежная буря со скоростью ветра до 30 м/с. При этом в горных и предгорных районах возможен ветер до 20 м/с.

«Циклон будет действовать первую половину дня и продолжит оказывать влияние на Усть-Камчатский район, там ожидается сильный снег, ветер восточный, 25–30 м/с, метель», — приводит сообщение спасателей телеканал «360».

В конце декабря тихоокеанский циклон с новой силой обрушился на Камчатку, в трех районах Сахалинской области из-за циклона действовал режим чрезвычайной ситуации.