Порошенко заявил об успешных испытаниях зенитно-ракетного комплекса

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Украине прошли успешные испытания модернизированного зенитно-ракетного комплекса C-125М «Печора». Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 февраля.

«Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей», — написал он.

По его словам, сейчас украинский концерн «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации комплекса.

Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, а максимальная высота зоны поражения — 25 км.

В начале января на видеохостинге YouTube была опубликована видеозапись испытаний вооруженными силами Украины (ВСУ) двигателя ракет нового комплекса «Гром-2». На кадрах также демонстрируется мобильная пусковая установка для нового комплекса. Она предназначена для запуска ракет типа «земля–земля».