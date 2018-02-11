Прямой эфир

В Италии прошел митинг против расизма и фашизма

0
Фото: REUTERS/Yara Nardi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Примерно 15 тыс. человек пришли на митинг против расизма и фашизма в итальянском городе Мачерата, передает «РИА Новости» со ссылкой на askanews.

Город Мачерата находится в центральной области Марке. В конце января там погибла 18-летняя Памела Мастропьетро. По подозрению в убийстве был арестован 29-летний мигрант из Нигерии. Кроме того, полиция задержала еще двоих его соотечественников. Причины смерти девушки до сих пор неизвестны.

3 февраля в городе произошла уличная стрельба. Ее устроил местный неонацист, который открыл огонь по мигрантам. После ареста мужчина заявил, что не раскаивается в содеянном. В четверг вечером в Мачерате две ультраправые организации (Casapound и Forza Nuova) провели митинги, которые закончились столкновениями с полицией. В результате беспорядков шесть человек пострадали, 15 человек были задержаны.

В ответ на действия ультраправых Национальная ассоциация итальянских партизан (ANPI) выступила с призывом провести митинг против расизма и нацизма. Разрешение на проведение акции было выдано в пятницу. Шествие длилось несколько часов.

30 января в испанской Барселоне у здания каталонского парламента прошел митинг, который завершился массовыми беспорядками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Митинги националистов и анархистов одновременно проходят в Афинах
Сторонники Саакашвили намерены провести в Киеве митинг против Порошенко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017