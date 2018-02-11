В Италии прошел митинг против расизма и фашизма

Примерно 15 тыс. человек пришли на митинг против расизма и фашизма в итальянском городе Мачерата, передает «РИА Новости» со ссылкой на askanews.

Город Мачерата находится в центральной области Марке. В конце января там погибла 18-летняя Памела Мастропьетро. По подозрению в убийстве был арестован 29-летний мигрант из Нигерии. Кроме того, полиция задержала еще двоих его соотечественников. Причины смерти девушки до сих пор неизвестны.

3 февраля в городе произошла уличная стрельба. Ее устроил местный неонацист, который открыл огонь по мигрантам. После ареста мужчина заявил, что не раскаивается в содеянном. В четверг вечером в Мачерате две ультраправые организации (Casapound и Forza Nuova) провели митинги, которые закончились столкновениями с полицией. В результате беспорядков шесть человек пострадали, 15 человек были задержаны.

В ответ на действия ультраправых Национальная ассоциация итальянских партизан (ANPI) выступила с призывом провести митинг против расизма и нацизма. Разрешение на проведение акции было выдано в пятницу. Шествие длилось несколько часов.

30 января в испанской Барселоне у здания каталонского парламента прошел митинг, который завершился массовыми беспорядками.