Уроженцами Дагестана были ликвидированные в Ингушетии боевики

Источник в правоохранительных органах рассказал, что двое боевиков, ликвидированных накануне, 10 февраля, в Ингушетии, были уроженцами Дагестана.

Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, личности бандитов установлены, они являлись уроженцами Республики Дагестан, старший из боевиков находился в федеральном розыске за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

Контртеррористическая операция прошла в Ингушетии в субботу, силовики нейтрализовали двух бандитов,. сообщал портал iz.ru При осмотре места происшествия у них обнаружили два автомата, пояса смертника, готовые к применению, и другое оружие и снаряжение.