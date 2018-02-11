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Канадец Харви назвал россиянина Спицова «чистым» спортсменом

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Фото: REUTERS/Dominic Ebenbichler
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Канадский лыжник Алекс Харви заявил, что считает россиянина Дениса Спицова «чистым» спортсменом. Он также отметил, что не имеет проблем с тем, чтобы пожать ему руку.

Харви также рассказал журналистам, что не знает о причине недопуска двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова на Игры, который не получил приглашения от комиссии Международного олимпийского комитета .

«Я не знаю, почему не пригласили Устюгова на Олимпиаду. Те ребята, которые были упомянуты в докладе Макларена, я считаю, не должны быть здесь. Что касается Сергея, то его имя никогда не фигурировало в нем», — цитирует Харви «РИА Новости».

Канадец пояснил, что у него «нет позиции по этому вопросу».

Портал iz.ru писал о том, что в воскресенье, 11 февраля, 21-летний Спицов занял четвертое место в скиатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане. Весь пьедестал почета заняли представители Норвегии.

Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе, находившаяся на трибуне вместе со зрителями, призналась, что не могла сдержать слез от счастья в момент, когда Спицов финишировал четвертым.

«Денис — это молодой спортсмен, он в силу возраста только сейчас набирает форму. Если говорить про других, то разочаровал Андрей Ларьков. Все остальные выступили хорошо», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее канадский лыжник отрицательно отзывался о российских спортсменах. Он заявил о том, что они используют допинг и плохо говорят по-английски.

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