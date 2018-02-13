13 февраля исполняется 135 лет со дня рождения Евгения Багратионовича Вахтангова — выдающегося педагога, талантливейшего актера и режиссера, основателя театра имени Вахтангова. Учителем Вахтангова на всю жизнь стал Константин Станиславский. Евгений Багратионович говорил: «Я ученик Станиславского, и смысл моей работы – пропагандировать и распространять учения мастера». Собственно, этим он и занимался, возглавив вначале студенческую студию, а после 3-ю студию МХАТ, которая в итоге преобразовалась в наш театр. Сейчас, благодаря художественному руководителю Римасу Туминасу и директору Кириллу Кроку мы стараемся сохранить это триединство — школа-студия-театр.

В далеком 1922 году Константин Сергеевич Станиславский со старыми мхатовцами побывал на генеральной репетиции легендарной постановки «Принцесса Турандот». С нее, по сути, начинается история Театра имени Вахтангова. После второго антракта мэтр отправился к своему ученику, который на тот момент уже был смертельно болен и не смог приехать в театр. Станиславский тогда сказал Вахтангову, что эта постановка — праздник для всего художественного театра, и признался, что гордится своим учеником. Станиславский называл его надеждой русского искусства. «Принцесса Турандот» открыла эру вахтанговского направления в российском театре.

В юные годы я посмотрел восстановленную «Принцессу Турандот», режиссером которой выступил Рубен Симонов, и остался под большим впечатлением. А уже будучи актером, сам играл в этом спектакле в постановке Гария Черняховского. Мне кажется, должно пройти определенное время, и вполне вероятно, появится художник, который вернет этот спектакль в афишу нашего театра. Может быть, это будет Римас Владимирович — он режиссер яркой формы. У него в некотором смысле драматическое восприятие мира, при этом и сам Вахтангов ощущал пространство и свое время как трагикомедию.

Евгений Вахтангов был мудрым педагогом, воспитавшим целую плеяду прекрасных учеников. И настолько вдохновил их, что впоследствии они тоже создали много студий и театров.

Говорить о творчестве Евгения Багратионовича можно бесконечно. Он создал новые художественные принципы, в частности — направление фантастического реализма. Определить конкретные черты и особенности его творчества очень сложно, уж больно велика его художественная палитра.

Смех сквозь слезы и даже через смерть, ирония над собой, существование над образом своего персонажа, умение рождать чувство на кончике жеста, острота на языке, смех уголками глаз, эксцентрика и психологизм в одном стакане, способность быть старым и мудрым и при этом чувствовать себя молодым — всё это Вахтангов. Его стиль, создававшийся как самим мастером, так и его учениками, по-прежнему живет. Евгений Багратионович прожил всего 39 лет, но оставил после себя такое наследие, что мы пользуемся им до сих пор.

Я благодарен всем старикам-вахтанговцам, которые в свое время привили мне любовь к своей «малой родине» — Театру имени Вахтангова. Сегодня уже я в качестве ректора Щукинского института делюсь со студентами уникальной историей нашего учебного заведения. Рассказываю об основателе нашего театра и том направлении, которое он заложил. Мы как верные последователи стараемся сохранить стиль Вахтангова и развить его.

Сейчас в планах руководства театра имени Вахтангова сделать из дома во Владикавказе, где родился Евгений Багратионович, музей. К великому нашему счастью это здание до сих пор сохранилось. Правда, для этого нужна большая предварительная работа, так как дом до сих пор жилой, и прежде всего нужно расселить людей. Если это удастся и мы сможем создать там музей, я буду безмерно счастлив. В конечном итоге это тоже часть нашей главной задачи — сохранить наследие Вахтангова.

Автор — народный артист России, ректор Театрального института им. Щукина, актера Театра имени Вахтангова