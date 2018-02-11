Жителям КНДР не рассказали о разгроме объединенной женской команды на ОИ

Жителям КНДР не сообщили о разгромном поражении объединенной женской команды Кореи от сборной Швейцарии на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Матч завершился со счетом 8:0 в пользу швейцарских хоккеисток.

Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает телеканал RT.

По словам журналистов, Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК) рассказало жителям страны о самом матче, но не упомянуло о его результате.

Ранее в феврале сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон после визита в резиденцию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина оставила запись в гостевой книге.

«Я жду, что Пхеньян и Сеул будут ближе друг другу в сердцах нашего корейского народа, а также достижения объединения и процветания в будущем», — написала она.