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Проблемы возникли у клиентов Райффайзенбанка при проведении операций по картам

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Сложности возникли у клиентов Райффайзенбанке, проводящих операции по картам. Об этом банк сообщает на своей странице в Twitter.

Отмечается, что проблемы с картами банка наблюдаются при проведении операций в торговых точках, банкоматах и интернете.

«Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена, наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», — отмечает кредитная организация.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и занимает, по данным ЦБ РФ,15-е место по активам среди российских банков.

Ранее стало известно, что россияне смогут снимать наличные с карт на кассах магазинов, кроме того, на банковские или SIM-карты  предлагают записывать уникальные идентификаторы россиян с информацией о положенных им льготах. 

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