Проблемы возникли у клиентов Райффайзенбанка при проведении операций по картам
Сложности возникли у клиентов Райффайзенбанке, проводящих операции по картам. Об этом банк сообщает на своей странице в Twitter.
Отмечается, что проблемы с картами банка наблюдаются при проведении операций в торговых точках, банкоматах и интернете.
«Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена, наши специалисты активно работают над скорейшим устранением», — отмечает кредитная организация.
Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и занимает, по данным ЦБ РФ,15-е место по активам среди российских банков.
Ранее стало известно, что россияне смогут снимать наличные с карт на кассах магазинов, кроме того, на банковские или SIM-карты предлагают записывать уникальные идентификаторы россиян с информацией о положенных им льготах.